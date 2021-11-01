ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"
По величине активов он занимал 295-е место в банковской системе России.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Банк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка "Спутник". Финансовое учреждение зарегистрировано в Самаре.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Коммерческий банк "Спутник", — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Как пояснили в ЦБ, в сентябре функции временной администрации этого банка были возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Ревизия касс выявила крупную недостачу денежных средств. Возбуждены уголовные дела.
"По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата банком "Спутник" капитала", — сообщает регулятор, отмечая, что АСВ займётся выплатой страхового возмещения вкладчикам.
Лайф рассказывал, что 8 октября ЦБ отозвал лицензию у московского "Орбанка", а в сентябре — у столичного банка "Платина".
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