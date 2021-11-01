ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"

Банк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка "Спутник". Финансовое учреждение зарегистрировано в Самаре.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Коммерческий банк "Спутник", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как пояснили в ЦБ, в сентябре функции временной администрации этого банка были возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Ревизия касс выявила крупную недостачу денежных средств. Возбуждены уголовные дела.