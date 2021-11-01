В ближайшие два месяца глобальные валютные рынки ждут сильно разнонаправленные тренды, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Финансист убеждён, что на этом фоне наиболее привлекательными представляются российский рубль и доллар США.

"Именно по рублю не всё так однозначно: сейчас отечественная валюта, особенно с учётом позиции доллара на мировой арене, самая сильная в мире. И даже на этапе коррекции сырьевых цен может проявлять характер. По совокупности факторов российский рубль может остаться одной из привлекательных валют", — сказал Зельцер, отвечая на вопрос РИА "Новости" о том, какая валюта окажется самой перспективной для накоплений.

Ну а если выбирать между долларом и евро, то, по мнению эксперта, более интересной выглядит американская валюта. Зельцер связывает это с заседанием американского ЦБ 3 ноября, на котором, предположительно, будет дан старт сокращению количественных программ Штатов. Во-вторых, товарные рынки могут уже начать процесс охлаждения на фоне очередной, но самой сильной волны пандемии. В результате резервы наполнятся, а фьючерсы на нефть и газ скорректируются, считает аналитик. Доллар США может укрепиться по отношению к большинству валют мира, отмечает финансист. Евро останется в проигрыше.

Значительного ослабления рубля, по прогнозам Зельцера, не ожидается, допускаются лишь технические отскоки валютных пар. "На страже стоит ЦБ России со своей очень жёсткой монетарной линией по ставке", — подытожил эксперт.