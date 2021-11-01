Лавров заявил о недопустимости дестабилизации союзников России, граничащих с Афганистаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что очень важно не допустить дестабилизации обстановки в центральноазиатских странах, которые являются союзниками России. Об этом он сказал в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".

"Для нас главное — это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что нельзя допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана. Её нужно подавлять в самой этой стране.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.