Россиянка заявила об исчезновении сына в Праге после избиения его полицией
По её мнению, одна из причин случившегося — национальный вопрос. Женщина говорит о дискриминации русских в Чехии.
Фото © Facebook / Лина Рыхтикова
Россиянка заявила, что её сын, проживающий в Праге, с 28 октября не выходит на связь. По словам Лины Рыхтиковой, он пропал после конфликта с местными полицейскими. Его избили, после чего студент написал жалобу.
"Саша рассказывал, что ранее у него никогда не было проблем с полицией Чехии. Он абсолютно законопослушный. Но сейчас в Чехии к русским отношение дискриминационное. Могут подойти в кафе полицейские и начать провоцировать, а спровоцировав — избить. Это произошло и с Сашей", — пишет женщина на своей странице в "Фейсбуке".
Такое отношение к русским в Праге Лина Рыхтикова связывает с последним обострением отношений двух стран. По словам женщины, она уже обращалась к российским дипломатам и к местному омбудсмену, но пока результатов нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Чехии задумали пересмотреть отношения с Россией. Победившая на выборах коалиция во внешней политике намерена придерживаться традиций первого президента страны — Вацлава Гавела.
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