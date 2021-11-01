Россиянка заявила об исчезновении сына в Праге после избиения его полицией

Россиянка заявила, что её сын, проживающий в Праге, с 28 октября не выходит на связь. По словам Лины Рыхтиковой, он пропал после конфликта с местными полицейскими. Его избили, после чего студент написал жалобу.

"Саша рассказывал, что ранее у него никогда не было проблем с полицией Чехии. Он абсолютно законопослушный. Но сейчас в Чехии к русским отношение дискриминационное. Могут подойти в кафе полицейские и начать провоцировать, а спровоцировав — избить. Это произошло и с Сашей", — пишет женщина на своей странице в "Фейсбуке".

Такое отношение к русским в Праге Лина Рыхтикова связывает с последним обострением отношений двух стран. По словам женщины, она уже обращалась к российским дипломатам и к местному омбудсмену, но пока результатов нет.