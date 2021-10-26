Приближается новый валютный цикл: Где стало опасно хранить наличные, откуда пора забирать сбережения и как их спасти Сейчас на валютном рынке формируется неожиданный цикл колебания курсов. В чём его уникальность и как в такой ситуации не только сохранить, но и преумножить сбережения? 25 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему доллар сдаёт позиции к рублю и когда ждать разворота курса

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Рубль продолжает укрепляться. В пятницу Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта — до 7,5% годовых. Это решение оказало поддержку рублю. Курс российской валюты обновил максимум с лета 2020 года. Доллар стал стоить дешевле 70 рублей. Потом он немного подрос, но новый антирекорд может быть ещё впереди.

— Доллар дешевеет по отношению к рублю благодаря нескольким факторам: росту цен на сырьевые товары, стабильной макроэкономической картине в РФ, действиям и намерениям ЦБ по повышению ставки, привлекательной доходности российского фондового рынка, затишью на арене геополитических событий. Как только многие из этих факторов перестанут действовать, мы можем увидеть стабилизацию и разворот динамики доллара к рублю. На каком уровне курса это произойдёт, сказать сложно. По времени можем ориентироваться на вторую половину 2022 года, — считает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Артур Беджанов.

Сейчас российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. В понедельник нефть марки Brent торговалась в диапазоне 85–86 долларов за баррель, что позволило российской валюте уже на открытии торгов укрепиться до 70,35 рубля в паре с долларом и 81,85 рубля в паре с евро. Стоимость газа превышает 1000 долларов за тысячу кубометров. Высокая цена топлива обусловлена энергетическим кризисом, который возник из-за нехватки энергоносителей в Европе и Азии. Об этом рассказал аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

Однако эксперт предупредил, что на рубль давят и негативные факторы. Самый главный из них — пандемия коронавируса и рост числа заражённых в стране и мире. Из-за ограничений спрос на нефть может постепенно снижаться, влияя на курс российской валюты. Второй фактор — решение ФРС о сворачивании программы обратного выкупа активов, третий — проблемы у застройщиков Китая. Все эти сложности могут привести к снижению интереса инвесторов к рисковым активам и, соответственно, к снижению курса рубля.

Покупать или продавать: что делать с валютой?

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Артур Беджанов считает, что сейчас хорошее время для того, чтобы постепенно наращивать валютные сбережения. Продолжающееся укрепление рубля даёт возможность планомерно пополнять резервы в долларах и евро.

— Однако сначала стоит ответить себе на вопросы: зачем мне эти валютные запасы, какие финансовые цели я преследую, в какие активы я смогу их разместить. Покупать валюту, чтобы просто держать её дома, не имеет смысла. Деньги нужно держать в ценных бумагах. Валюту стоит использовать лишь как инструмент, а не как инвестиционный актив. Сейчас держать деньги в наличных — это заведомо проигрышный вариант. Причём как в рублях, так и в долларах или евро. Инфляция и время будут играть против вас, — отметил Артур Беджанов.

Больше всего в кризис теряют те, кто поддаётся панике и срочно меняет деньги при колебании курсов валют. Об этом предупредил Денис Бадьянов.

— Тем, кто имеет накопления в долларах, ни в коем случае не стоит совершать сейчас ключевую ошибку — продавать доллары. Колебания на валютном рынке — обычное дело. Именно поэтому, если речь идёт о долларах, справедливо говорить о том, что это накопления на долгосрочную перспективу. Даже если доллар падает сейчас, он всё равно не откатится ниже определённой критической отметки. На мой взгляд, это 68–70 рублей. Здесь не может быть такого: сегодня доллар стоит 70 рублей, а завтра 30. Поэтому лучшая тактика в условиях падения курса — ждать. На длинных дистанциях — три-пять лет — доллар всегда показывает прибыль, — отметил руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

По его мнению, лучший способ — хранить сбережения в нескольких валютах сразу, например в долларах, евро и рублях. Национальная валюта всегда должна присутствовать в накоплениях. Лучше, если валюты будут разбиты примерно в равных пропорциях. Например, 30% — доллар, 30% евро и 30% рубли.

— При этом рублёвая часть должна включать в себя подушку безопасности — это 3–6 сумм, которые необходимы вам на стандартные месячные расходы. Если у вас нет такой подушки безопасности, иметь накопления в долларах или другой валюте не имеет смысла. Потому что, если вам срочно понадобятся деньги, придётся или обменять валюту по невыгодному курсу, или взять кредит, что всегда экономически невыгодно, — уточнил Сергей Григорян.

Валютные сбережения — это один из способов защитить рублёвые накопления от девальвации. И сейчас, когда доллар и евро на низких уровнях, самое время создать подушку безопасности, то есть стоит пользоваться случаем и приобретать доллар и евро, пока они относительно дёшевы. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его словам, сильный рубль российской экономике, ориентированной на экспорт сырья, не слишком выгоден. Поэтому, несмотря на временное укрепление национальной валюты, не стоит надеяться, что это продлится долго. Достаточно изменения ситуации на рынке нефти, снижения экспортной выручки, роста инфляции — и рубль снова может начать падение. И тогда валютные сбережения, сделанные сейчас, окажутся очень выгодными.

— То, что сейчас рубль сильно укрепился, ещё стимулируется решением ЦБ по повышению ключевой ставки. Таким образом, это чисто рыночная реакция, она кратковременная. Поэтому имеет смысл планировать накопления на долгий период, создавать мультивалютную корзину из самых стабильных мировых валют (доллар, евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена). Потому что рубль может резко изменить траекторию под воздействием внешних факторов, которые не всегда можно прогнозировать, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как правило, повышение процентной ставки центральными банками укрепляет курс национальной валюты. Так что на этот раз рубль на решение Центробанка отреагировал совершенно закономерно. На этой неделе поддержку рублю могут оказывать высокие цены на нефть. Такую оценку даёт заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. В течение этой недели она ожидает колебания курса в рамках 69,5–72 рублей за доллар, а евро — в пределах 80–82 рублей.

Как защитить сбережения от инфляции

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Артур Беджанов рекомендует сначала определить цели инвестиций. В зависимости от них, горизонтов планирования и отношения к риску хранить деньги можно сразу в нескольких активах. Это могут быть акции, облигации, ETF. Значение будет иметь распределение долей каждого из активов в инвестиционном портфеле.

— Сейчас экономики многих стран восстанавливаются, идёт существенный рост, который сопровождается ускорением инфляции. Это наиболее подходящий период для рынка акций, поэтому доля акций должна превалировать в портфелях как в валюте, так и в рублях. Ускорение инфляции для отдельных секторов (в частности для сырьевого, нефтегазового и финансового) выливается в рост размера дивидендов и объёмов выкупа собственных акций с рынка. Например, дивидендная доходность всего российского рынка превышает 8% годовых в рублях, а корзины наиболее привлекательных отечественных акций — более 18% годовых, — добавил Артур Беджанов.

В зависимости от готовности наблюдать колебания рынка акций в портфеле также могут присутствовать облигации или ETF. Это более стабильные инструменты, но менее доходные. По мнению Артура Беджанова, облигации — это отличная альтернатива хранению денег в наличных, на депозитах или в недвижимости.

— В текущей ситуации лучше всего диверсифицировать сбережения. Часть хранить в рублях (особенно те деньги, которые могут понадобиться срочно), часть — оставить в долларах и евро. Кроме того, чтобы диверсифицировать вложения, можно вкладываться в валютные ПИФы. Это хороший вариант для тех, кто хочет инвестировать в валюте, — пояснил Денис Бадьянов.

Какой цикл изменения курса валют формируется на рынке и чем он опасен

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Для того чтобы сделать грамотные вложения, стоит начать с того, чтобы определить точку, в которой сейчас находится мировая экономика и финансовые рынки. Такую рекомендацию даёт старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

На этот счёт есть два диаметрально противоположных мнения. Первое заключается в том, что мир прошёл циклический кризис в 2020 году и впереди нас ждут пять-семь лет роста. Второе мнение, напротив, подразумевает, что циклический кризис не пройден, а был немного смещён вперёд из-за пандемии и беспрецедентного увеличения денежной массы в 2020–2021 годах. Поэтому в ближайшее время повторится что-то похожее на экономический спад 2008 года.

— Оба варианта рассматриваются как примерно равновероятные, поэтому крупные инвесторы избегают среднесрочных инвестиций (от двух до пяти лет). Они акцентируют своё внимание либо на краткосрочных спекуляциях (квартал), либо на долгосрочных вложениях (более пяти лет), таким образом снимая с себя груз экономической неопределённости, — объяснил Александр Розман.

Если следовать за логикой подобного подхода, то для той части сбережений, которые лежат "вдолгую", а это, как правило, основная часть, разумно будет использовать долгосрочные тренды. Среди них — ослабление рубля, снижение процентных ставок и рост курса надёжных дивидендных акций. Здесь аналитик рекомендует рассмотреть и российские еврооблигации, и облигации первоклассных компаний США и Европы. Сюда же очень хорошо вписываются "дивидендные аристократы" — компании, которые не показывают высоких темпов роста курса акций, но зато на протяжении десятилетий платят хорошие дивиденды.

Со спекулятивной частью сбережений, которая, как правило, занимает небольшую часть, можно действовать более агрессивно, ориентируясь на прогнозы локальных колебаний рынка. Следуя за такой логикой, нужно понимать, что сейчас и фондовые, и сырьевые рынки находятся в завершающей стадии роста. В этот период волатильность особенно высока и предугадать, где именно закончится рост, невозможно.

— Именно поэтому рубль, как яркий представитель группы рисковых инструментов и сырьевая валюта, сейчас выглядит чрезвычайно сильно и смущает своим поведением многих инвесторов. Здесь важно понимать, что период завершающегося роста не длится долго (не более одного-двух кварталов). Как только он закончится, рубль и активы, номинированные в нём, с такой же скоростью качнутся в противоположную сторону. Пиковым для укрепления российской валюты в ноябре и начале декабря 2021 года может стать диапазон 67–70 рублей за доллар, — сделал вывод Александр Розман.

Авторы Нина Важдаева