В мэрии Кызыла рассказали о матери девочек, выброшенных из окна
Оказалось, женщина была ранее судима. Сёстры воспитывались в приёмной семье в Тоджинском районе.
Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва
Мать школьниц, которые были выброшены из окна в Кызыле, ранее отбывала тюремный срок. Об этом сообщили в мэрии города, комментируя жуткое преступление.
"Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учёте УМВД Республики Хакасия, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учёбой. Далее о своём пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила", — информирует мэрия.
Там также рассказали, что официально несовершеннолетние воспитывались в приёмной семье, проживающей в Тоджинском районе. Отмечается, что, "по предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены".
Задержанный убийца школьниц находился в федеральном розыске. Он снимал комнату у матери девочек.
Напомним, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следственный комитет показал видео с места происшествия.
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