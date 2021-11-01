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В мэрии Кызыла рассказали о матери девочек, выброшенных из окна

Оказалось, женщина была ранее судима. Сёстры воспитывались в приёмной семье в Тоджинском районе.

1 ноября, 04:25
<p>Фото ©<a href="https://tuva.sledcom.ru/news/item/1625141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК РФ по Республике Тыва</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва

Мать школьниц, которые были выброшены из окна в Кызыле, ранее отбывала тюремный срок. Об этом сообщили в мэрии города, комментируя жуткое преступление.

"Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учёте УМВД Республики Хакасия, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учёбой. Далее о своём пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила", — информирует мэрия.

Там также рассказали, что официально несовершеннолетние воспитывались в приёмной семье, проживающей в Тоджинском районе. Отмечается, что, "по предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены".

Задержанный убийца школьниц находился в федеральном розыске. Он снимал комнату у матери девочек.

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Напомним, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следственный комитет показал видео с места происшествия.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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