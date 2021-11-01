В мэрии Кызыла рассказали о матери девочек, выброшенных из окна

Мать школьниц, которые были выброшены из окна в Кызыле, ранее отбывала тюремный срок. Об этом сообщили в мэрии города, комментируя жуткое преступление.

"Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учёте УМВД Республики Хакасия, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учёбой. Далее о своём пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила", — информирует мэрия.

Там также рассказали, что официально несовершеннолетние воспитывались в приёмной семье, проживающей в Тоджинском районе. Отмечается, что, "по предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены".