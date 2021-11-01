Начались совместные военные учения Южной Кореи и США
В них задействовано свыше сотни единиц авиатехники. Продолжаться манёвры будут в течение пяти дней.
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Военно-воздушные силы США и Южной Кореи приступили к выполнению совместных учений. Об этом сообщают в Министерстве обороны РК.
Как пишет телеканал KBS, манёвры продлятся пять дней. В них будет задействовано около ста единиц авиатехники, в том числе южнокорейские истребители F-15K и KF-16, американские F-16.
Эти манёвры будут проведены на фоне недавних ракетных испытаний в Северной Корее. КНДР в очередной раз испытала баллистический снаряд. Сеул и Токио тогда выразили беспокойство по этому поводу.
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