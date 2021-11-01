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Начались совместные военные учения Южной Кореи и США

В них задействовано свыше сотни единиц авиатехники. Продолжаться манёвры будут в течение пяти дней.

1 ноября, 04:35
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Военно-воздушные силы США и Южной Кореи приступили к выполнению совместных учений. Об этом сообщают в Министерстве обороны РК.

Как пишет телеканал KBS, манёвры продлятся пять дней. В них будет задействовано около ста единиц авиатехники, в том числе южнокорейские истребители F-15K и KF-16, американские F-16.

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Эти манёвры будут проведены на фоне недавних ракетных испытаний в Северной Корее. КНДР в очередной раз испытала баллистический снаряд. Сеул и Токио тогда выразили беспокойство по этому поводу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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