Начались совместные военные учения Южной Кореи и США

Военно-воздушные силы США и Южной Кореи приступили к выполнению совместных учений. Об этом сообщают в Министерстве обороны РК.

Как пишет телеканал KBS, манёвры продлятся пять дней. В них будет задействовано около ста единиц авиатехники, в том числе южнокорейские истребители F-15K и KF-16, американские F-16.