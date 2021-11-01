В России предложили ввести новый крупный штраф для водителей

В России может быть введён штраф за опасное вождение. Согласно проекту нового Кодекса об административных правонарушениях, санкция будет предусматривать взыскание до трёх тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Речь идёт, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем", — заявила сенатор в беседе с РИА "Новости".

Как пояснила парламентарий, несмотря на то что само понятие "опасная езда" было дано в постановлении Правительства РФ ещё в 2016 году, в административном законодательстве ответственность за него не была определена. Теперь же новый кодекс принесёт водителям не только законодательное закрепление этого понятия, но и конкретные меры пресечения.