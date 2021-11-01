На ВДНХ открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на ковид
Центр принимает граждан России, предварительная запись не требуется.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
В Москве стало на один пункт вакцинации от коронавируса больше. Теперь сделать прививку и сдать экспресс-тест можно на ВДНХ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Число желающих вакцинироваться в Москве растёт. Кроме того, становится всё больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности. Сегодня новый центр начал работать ещё в одном популярном месте столицы — на ВДНХ", — рассказала вице-мэр.
Пункт вакцинации принимает граждан РФ, предварительная запись не требуется. Он расположен в левом крыле арки главного входа в парк. В центре также можно сдать экспресс-тест на ковид.
Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду среди россиян оценили в 45%. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с CoViD-19, как минимум одним из компонентов вакцины привилось более 50 миллионов человек.
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