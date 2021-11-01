На ВДНХ открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на ковид

В Москве стало на один пункт вакцинации от коронавируса больше. Теперь сделать прививку и сдать экспресс-тест можно на ВДНХ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Число желающих вакцинироваться в Москве растёт. Кроме того, становится всё больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности. Сегодня новый центр начал работать ещё в одном популярном месте столицы — на ВДНХ", — рассказала вице-мэр.

Пункт вакцинации принимает граждан РФ, предварительная запись не требуется. Он расположен в левом крыле арки главного входа в парк. В центре также можно сдать экспресс-тест на ковид.