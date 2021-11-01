НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили три случая заражения штаммом "мю"

При этом доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".

1 ноября, 07:46
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В России выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Как сообщает "Интерфакс", такие данные привёл директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Он подчеркнул также, что доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".

Биолог объяснила неспособность мю-штамма вытеснить "дельту"

Биолог объяснила неспособность мю-штамма вытеснить "дельту"

Ранее, 21 сентября, Всемирная организация здравоохранения оставила только четыре штамма, вызывающих беспокойство ("альфа", "бета", "гамма", "дельта"), а также категории, представляющие интерес ("лямбда" и "мю"). Вариант "лямбда" был впервые выявлен в Перу, а "мю" — в Колумбии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1