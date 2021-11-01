В России выявили три случая заражения штаммом "мю"

В России выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Как сообщает "Интерфакс", такие данные привёл директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Он подчеркнул также, что доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".