В России выявили три случая заражения штаммом "мю"
При этом доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В России выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Как сообщает "Интерфакс", такие данные привёл директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Он подчеркнул также, что доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".
Ранее, 21 сентября, Всемирная организация здравоохранения оставила только четыре штамма, вызывающих беспокойство ("альфа", "бета", "гамма", "дельта"), а также категории, представляющие интерес ("лямбда" и "мю"). Вариант "лямбда" был впервые выявлен в Перу, а "мю" — в Колумбии.
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