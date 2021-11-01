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Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать справки на оружие

Поправки также подразумевают внеочередное освидетельствование, если у пациента были выявлены заболевания, несопоставимые с владением оружием.

1 ноября, 17:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минздрав РФ предложил пересмотреть порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием, запретив частным клиникам выдачу документа. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Процедура медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будет проводиться исключительно медорганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина", — говорится в документе.

Также в процедуру помимо проверки наличия в организме наркотических веществ будет включено психиатрическое освидетельствование, результаты которого будут находиться в федеральном реестре документов в электронном виде. Ко всем медицинским заключениям также будет иметь доступ Росгвардия, добавили в министерстве. Поправки также подразумевают внеочередное освидетельствование, если у гражданина при проведении медосмотра или оказании медпомощи были выявлены заболевания, несопоставимые с владением оружием.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин ужесточил правила медосвидетельствования перед покупкой оружия. В частности, правительство составит список медицинских противопоказаний, при которых нельзя приобретать огнестрельное оружие.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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