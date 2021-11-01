Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать справки на оружие

Также в процедуру помимо проверки наличия в организме наркотических веществ будет включено психиатрическое освидетельствование, результаты которого будут находиться в федеральном реестре документов в электронном виде. Ко всем медицинским заключениям также будет иметь доступ Росгвардия, добавили в министерстве. Поправки также подразумевают внеочередное освидетельствование, если у гражданина при проведении медосмотра или оказании медпомощи были выявлены заболевания, несопоставимые с владением оружием.