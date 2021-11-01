Прокуратуру Нидерландов уличили в утаивании информации по делу MH17
Ведомство не включило в досье показания свидетеля, который утверждает, что самолёт не мог быть сбит из ЗРК "Бук".
Фото © ТАСС / Alexander Ermochenko / ZUMA
Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, который проходит одним из четырёх обвиняемых по делу MH17, уличила прокуратуру Нидерландов в утаивании фактов. Вопросы к ведомству у защитника вызвало решение не включать в досье показания одного из свидетелей.
Речь идёт о военнослужащем 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, который находился рядом с местом крушения малайзийского "боинга" в Донбассе в июле 2014 года. В беседе со следователями свидетель рассказал, почему самолёт не мог быть сбит ЗРК "Бук". Прокуратура же сочла его показания не имеющими отношения к делу.
"Непонятно, почему прокуратура решила удержать данную информацию. Это ставит под вопрос, по каким критериям прокуратура оценивает релевантность информации и другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения. Именно поэтому мы запросили доступ ко всему объёму информации, которая находится в распоряжении прокуратуры", — сказала тен Дуссхате.
Юрист отметила, что неизвестно, какая ещё важная информация была "отсеяна прокуратурой как нерелевантная" и в итоге не попала в поле зрения суда и защиты. Также тен Дуссхате заявила, что суд должен опросить в качестве свидетеля Сергея Мучкаева. Летом 2014 года он командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой. Юрист подчеркнула, что "важность его показаний сложно переоценить".
Ранее в суде назвали даты вынесения вердиктов по делу о крушении MH17 в Донбассе. Рассмотрение дела о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году планируется завершить к июню 2022-го.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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