Прокуратуру Нидерландов уличили в утаивании информации по делу MH17

Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, который проходит одним из четырёх обвиняемых по делу MH17, уличила прокуратуру Нидерландов в утаивании фактов. Вопросы к ведомству у защитника вызвало решение не включать в досье показания одного из свидетелей.

Речь идёт о военнослужащем 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, который находился рядом с местом крушения малайзийского "боинга" в Донбассе в июле 2014 года. В беседе со следователями свидетель рассказал, почему самолёт не мог быть сбит ЗРК "Бук". Прокуратура же сочла его показания не имеющими отношения к делу.

"Непонятно, почему прокуратура решила удержать данную информацию. Это ставит под вопрос, по каким критериям прокуратура оценивает релевантность информации и другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения. Именно поэтому мы запросили доступ ко всему объёму информации, которая находится в распоряжении прокуратуры", — сказала тен Дуссхате.

Юрист отметила, что неизвестно, какая ещё важная информация была "отсеяна прокуратурой как нерелевантная" и в итоге не попала в поле зрения суда и защиты. Также тен Дуссхате заявила, что суд должен опросить в качестве свидетеля Сергея Мучкаева. Летом 2014 года он командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой. Юрист подчеркнула, что "важность его показаний сложно переоценить".

Ранее в суде назвали даты вынесения вердиктов по делу о крушении MH17 в Донбассе. Рассмотрение дела о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году планируется завершить к июню 2022-го.