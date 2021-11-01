"Он же технарь? Чего тогда лезет?": В Совфеде посоветовали главе "Нафтогаза" не ломиться в политику после заявлений о войне с Россией
По словам собеседника Лайфа Владимира Джабарова, когда в Киеве берут слово непрофессионалы, рождаются заявления, рушащие отношения двух стран.
В Совете Федерации ужаснулись заявлению главы украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможности войны с Россией после запуска "Северного потока – 2". Как отметил первый зампредседателя Комитета по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом, из-за таких слов и продолжают рушиться отношения между Россией и Украиной, поэтому допускать политические заявления должны только профессионалы.
"Для нормального человека такие заявления не вмещаются в рамки разумного. Это пустое заявление абсолютно невзвешенного человека. Он же технарь и занимается газопроводной системой Украины? Вот пусть он ей и занимается, чего он лезет в политику", — недоумевает собеседник Лайфа.
Военный аспект, со слов Джабарова, он вообще не затрагивает, потому что это смешно, чтобы Россия воевала с Украиной, это близкие по духу и по крови народы.
"Если она хочет потерять свою государственность, то пусть объявит России войну. И тогда, я думаю, там камня на камне не останется", — заключил Джабаров.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметился очередным самонадеянным выпадом в адрес России. На этот раз чиновник спрогнозировал, что Вооружённые силы РФ якобы не смогут победить украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны.
О грядущей войне с Россией сегодня заявили и в "Нафтогазе". По мнению главы компании Юрия Витренко, после запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина становится более уязвимой к вторжению из России, а на данный момент сохранение украинского транзита якобы является "сдерживающим фактором" для Москвы.
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