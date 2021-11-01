"Мне больно смотреть на это": Девушка Саакашвили рассказала, что за время голодовки он похудел на 20 кг
Ясько назвала арест любимого большим позором и призвала его немедленно освободить из-под стражи.
Фото © Facebook / Ліза Ясько
Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала об итогах своего уже седьмого по счёту визита к возлюбленному, который находится в тюрьме в Тбилиси. По её словам, политик за время голодовки изрядно похудел, но сдаваться всё равно не намерен.
"Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это", — написала она в "Фейсбуке".
Ясько призвала немедленно освободить Саакашвили из-под стражи. Её слова косвенно подтверждает и адвокат политика Ника Гварамия. По его словам, состояние Саакашвили, который голодает уже 32 дня, ухудшается. Экс-президента могут доставить в Гори, где есть специализированная клиника, куда переводят всех заключённых по состоянию здоровья.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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