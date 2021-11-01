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"Мне больно смотреть на это": Девушка Саакашвили рассказала, что за время голодовки он похудел на 20 кг

Ясько назвала арест любимого большим позором и призвала его немедленно освободить из-под стражи.

1 ноября, 16:41
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ліза Ясько</a></p>

Фото © Facebook / Ліза Ясько

Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала об итогах своего уже седьмого по счёту визита к возлюбленному, который находится в тюрьме в Тбилиси. По её словам, политик за время голодовки изрядно похудел, но сдаваться всё равно не намерен.

"Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это", — написала она в "Фейсбуке".

Ясько призвала немедленно освободить Саакашвили из-под стражи. Её слова косвенно подтверждает и адвокат политика Ника Гварамия. По его словам, состояние Саакашвили, который голодает уже 32 дня, ухудшается. Экс-президента могут доставить в Гори, где есть специализированная клиника, куда переводят всех заключённых по состоянию здоровья.

В Грузии Саакашвили обвинили в имитации голодовки

В Грузии Саакашвили обвинили в имитации голодовки

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.

Саакашвили показал сторонникам "сердечко" сквозь железные решётки тюрьмы

Саакашвили показал сторонникам "сердечко" сквозь железные решётки тюрьмы

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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