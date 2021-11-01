Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала об итогах своего уже седьмого по счёту визита к возлюбленному, который находится в тюрьме в Тбилиси. По её словам, политик за время голодовки изрядно похудел, но сдаваться всё равно не намерен.

"Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это", — написала она в "Фейсбуке".