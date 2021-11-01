Полицейского проверяют на причастность к изнасилованию студентки в Москве
Девушка, обвинившая сотрудника ОМВД в нападении, проходила свидетелем по делу о мошенничестве.
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В ГУ МВД по Москве устанавливают причастность полицейского к изнасилованию ранее задержанной девушки. По словам потерпевшей, инцидент произошёл якобы в районном отделении полиции в Люблине летом 2020 года.
"12 августа сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в ОМВД России по району Люблино. На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении неё противоправные действия", — говорится в сообщении столичного ГУ МВД.
В полицейском главке уточнили, что собранные оперативниками подразделения собственной безопасности материалы по результатам проверки были переданы в следственные органы.
Ранее совравшая об изнасиловании 14-летняя москвичка пыталась легендой о нападении скрыть пьянку. Мама подростка рассказала сотрудникам, что во всём виноваты сериалы про бандитов из 90-х и дружба с плохой компанией.
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