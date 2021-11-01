Полицейского проверяют на причастность к изнасилованию студентки в Москве

В ГУ МВД по Москве устанавливают причастность полицейского к изнасилованию ранее задержанной девушки. По словам потерпевшей, инцидент произошёл якобы в районном отделении полиции в Люблине летом 2020 года.

"12 августа сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в ОМВД России по району Люблино. На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении неё противоправные действия", — говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

В полицейском главке уточнили, что собранные оперативниками подразделения собственной безопасности материалы по результатам проверки были переданы в следственные органы.