Близняшки из TikTok обменялись паспортами на границе и чуть не угодили в тюрьму на пять лет
Девушки заявили многомиллионной аудитории, что пранк удался, но после вмешательства правоохранительных органов изменили показания.
Кадр из видео © TikTok / twixi__twins
Популярные среди пользователей TikTok близняшки Лера и Геля чуть не угодили в тюрьму из-за неудавшегося пранка. Они сняли видео, на котором меняются паспортами и пересекают границу с Турцией.
Близняшки из TikTok обменялись паспортами на границе и чуть не угодили в тюрьму. Видео © TikTok / twixi__twins
После того как сёстры прошли через границу по чужим паспортам, ими заинтересовалась полиция, однако вскоре про инцидент забыли. При этом, по данным Mash, спустя месяц девушкам пришла повестка из Пограничной службы ФСБ РФ в Шереметьево. Их обвиняли в незаконном пересечении границы с Турцией, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на пять лет.
В итоге сёстры признались, что видео, которое они опубликовали, — фейк. Они рассказали, что паспортами на самом деле не менялись, а такая идея у них возникла, так как девушки хотели обрести ещё большую популярность в Сети. Полицейские просмотрели камеры и убедились, что сёстры говорят правду. Их отпустили, а уголовное дело возбуждать не стали.
Ранее Лайф сообщал, что СК проверит видео издевательств над бабушкой из Челябинска, страдающей деменцией. Двое местных жителей размещают записи в аккаунте в TikTok, на который подписано свыше 182 тысяч человек. Как утверждается, за провокационные ролики они получают пожертвования.
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