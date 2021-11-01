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Иммунолог объяснил выявление в России случаев заражения штаммами "лямбда" и "мю"

По мнению эксперта, если коллективный иммунитет не подавит пандемию в ближайшее время, то вполне вероятно, что появятся новые мутации.

1 ноября, 15:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил выявление в России случаев заражения новыми штаммами ковида. Один человек подхватил "лямбду", ещё три — "мю".

"Мутационный процесс, он непрерывен. У вирусов, у бактерий заложен во внутреннем своём генотипе, то есть предрасположенность уже есть. Непрерывно эти мутации происходят, как бусинки в калейдоскопе перепрыгивают", — пояснил Жемчугов в беседе с RT.

По его словам, далее включается фактор отбора: живучими становятся "новые конструкции вирусов с теми мутациями, которые ему дают преимущество как перед внешней средой, так и перед своими предшественниками — собратьями-вирусами". Далее в дело включается естественный иммунитет у переболевших и иммунитет, созданный вакцинами. Все эти факторы давят на вирус.

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Жемчугов отметил, что на данный момент вытесняет всех своих предшественников и преобладает "дельта". Иммунолог также напомнил о необходимости вакцинироваться. По его мнению, если коллективный иммунитет на планете не будет достаточен в ближайшее время, чтобы подавить полностью пандемию, то вирус будет дальше мутировать.

Ранее Лайф писал, что в нашей стране на сегодняшний день выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Доминирующим в России, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта". Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 7103 человека за сутки. Также в тройку "регионов-лидеров" вошли Санкт-Петербург (3250) и Московская область (2866).

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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