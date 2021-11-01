Попова заявила о росте заболеваемости ковидом в 78 регионах РФ

Заболеваемость ковидом растёт в 78 регионах РФ, а вот снижение наблюдается только в двух — Калмыкии и Карелии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с пандемией.

"Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, стабилизация [наблюдается] в пяти и снижение заболеваемости — в двух субъектах РФ, это Республика Калмыкия (минус 5%) и Республика Карелия (минус 17,5%), здесь эпидпроцесс более устойчив и стабилен", — сказала она.

Однако превышение среднероссийских показателей по заболеваемости ковидом на 15% и выше фиксируется в 12 регионах. В числе субъектов с тяжёлой эпидситуацией — Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Коми, Калининградская и Орловская области.