Более 58,5 млн россиян получило хотя бы одну дозу вакцины от ковида
При этом введённые меры уже увеличили объёмы вакцинации, и ежедневно прививается около 650 тысяч человек.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Более 58,5 млн жителей России получило хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, ежедневно прививки делает более 650 тысяч человек. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.
"По вакцинации я хотел бы отметить, что также принимаемые меры сегодня увеличили объёмы вакцинации населения и мы выходим уже на цифры выше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений", — отметил он.
А ранее сегодня президент РФ Владимир Путин назвал вакцинацию самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида. По его словам, прививка сможет защитить человека от тяжёлого течения заболевания. Глава государства призвал всех не только прививаться, но и проходить своевременную ревакцинацию.
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