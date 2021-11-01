Названо количество россиян, находящихся под наблюдением врачей из-за ковида прямо сейчас

Около 1,38 млн россиян с новой коронавирусной инфекцией сейчас находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Сегодня 1,376 млн пациентов находятся на курации медицинских работников под наблюдением. Этих пациентов стало на 3,6 тысячи человек меньше, чем днём ранее", — уточнил он.

Министр отметил, что штамм "дельта" привёл к росту числа пациентов, которым требуется госпитализация.

"Мы видим, что в связи с распространением штамма "дельта" всё-таки количество лиц, требующих госпитализации, тяжёлого течения и у лиц молодого возраста выше, чем в предыдущие волны, но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", — заключил Мурашко.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 7103 человека за сутки. Также в тройку "регионов-лидеров" вошли Санкт-Петербург (3250) и Московская область (2866).