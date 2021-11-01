Первый регион России продлил режим нерабочих дней

Новгородская область стала первым регионом РФ, который объявил о продлении режима нерабочих дней. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин.

"Нерабочие дни в Новгородской области продлят ещё на неделю. С 8 ноября до 15-го", — передаёт РИА "Новости" слова Никитина.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября. Он отметил, что главы регионов также могут в зависимости от ситуации ввести дополнительные меры.