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Первый регион России продлил режим нерабочих дней

Ранее сообщалось, что за субъектами сохранено право скорректировать даты "ковикул".

1 ноября, 13:36
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Новгородская область стала первым регионом РФ, который объявил о продлении режима нерабочих дней. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин.

"Нерабочие дни в Новгородской области продлят ещё на неделю. С 8 ноября до 15-го", — передаёт РИА "Новости" слова Никитина.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября. Он отметил, что главы регионов также могут в зависимости от ситуации ввести дополнительные меры.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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