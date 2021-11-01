Попова заявила о растущих темпах вакцинации от ковида в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса в России, что в перспективе говорит об улучшении ситуации с ковидом. По её словам, 80% коллективного иммунитета среди взрослых россиян по-прежнему остаются главной целью страны.

"Для того чтобы избежать вот этого страха, избежать риска, нам нужно достичь того самого коллективного иммунитета, к которому мы стремимся уже скоро год, но пока должных уровней не достигли", — сказала она в беседе с Наилей Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По словам Поповой, из-за трансформации вируса сегодня очень важно, чтобы уровень коллективного иммунитета в России был не меньше 80% среди взрослого населения страны.

"Вот эта цифра, которую нам надо достичь, достичь её можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак", — заключила она.