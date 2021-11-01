Попова заявила о растущих темпах вакцинации от ковида в России
Если россияне продолжат прививаться в таком же темпе, то страна достигнет необходимого уровня коллективного иммунитета, отметила она.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса в России, что в перспективе говорит об улучшении ситуации с ковидом. По её словам, 80% коллективного иммунитета среди взрослых россиян по-прежнему остаются главной целью страны.
"Для того чтобы избежать вот этого страха, избежать риска, нам нужно достичь того самого коллективного иммунитета, к которому мы стремимся уже скоро год, но пока должных уровней не достигли", — сказала она в беседе с Наилей Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
По словам Поповой, из-за трансформации вируса сегодня очень важно, чтобы уровень коллективного иммунитета в России был не меньше 80% среди взрослого населения страны.
"Вот эта цифра, которую нам надо достичь, достичь её можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак", — заключила она.
Ранее Попова опровергла связь между мутациями коронавируса и эффективностью вакцин. По её словам, российские учёные уже умеют просчитывать появление новых штаммов и их восприимчивость к прививкам.
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