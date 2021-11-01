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Попова опровергла связь между мутациями коронавируса и эффективностью вакцин

По её словам, российские учёные уже умеют просчитывать появление новых штаммов и их восприимчивость к прививкам.

1 ноября, 12:11

Фото © Pixabay

Различные мутации коронавируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас есть определённая уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. И <…> сегодня мы уже просчитываем мутации, они не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны. Этого нет сегодня, и в ближайшем времени этого не должно произойти", — отметила она.

Ранее стало известно, что в России на сегодняшний день выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".

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Лайф также сообщал, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть – восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство. А на днях Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой формы дельта-штамма коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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