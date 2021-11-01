Попова опровергла связь между мутациями коронавируса и эффективностью вакцин
По её словам, российские учёные уже умеют просчитывать появление новых штаммов и их восприимчивость к прививкам.
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Различные мутации коронавируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас есть определённая уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. И <…> сегодня мы уже просчитываем мутации, они не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны. Этого нет сегодня, и в ближайшем времени этого не должно произойти", — отметила она.
Ранее стало известно, что в России на сегодняшний день выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".
Лайф также сообщал, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть – восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство. А на днях Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой формы дельта-штамма коронавируса.
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