Попова опровергла связь между мутациями коронавируса и эффективностью вакцин

"У нас есть определённая уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. И <…> сегодня мы уже просчитываем мутации, они не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны. Этого нет сегодня, и в ближайшем времени этого не должно произойти", — отметила она.