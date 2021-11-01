Попова: Ни о каких суперзапретах из-за ковида в России речи не идёт

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о том, какие ещё ограничения могут быть эффективными в борьбе с пандемией коронавируса. По её словам, ни о каких "суперзапретах" речи не идёт.

"Собственно, о них (мерах, которые сейчас реализуются. — Прим. Лайфа) я и говорила, но вовсе не о каких-то суперзапретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".