Попова: Ни о каких суперзапретах из-за ковида в России речи не идёт
Главный санитарный врач страны подчеркнула важность соблюдения тех мер, которые уже действуют.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о том, какие ещё ограничения могут быть эффективными в борьбе с пандемией коронавируса. По её словам, ни о каких "суперзапретах" речи не идёт.
"Собственно, о них (мерах, которые сейчас реализуются. — Прим. Лайфа) я и говорила, но вовсе не о каких-то суперзапретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Напомним, с 30 октября по 7 ноября по всей стране введён режим нерабочих дней. По словам президента РФ Владимира Путина, эта мера нужна, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян в этот период ограничить контакты ради хорошей встречи Нового года. Она также посоветовала жителям страны провести нерабочие дни дома с семьёй. А тем, кто ещё не сделал прививку от ковида, — вакцинироваться. Кроме того, по её словам, вынужденные выходные не являются локдауном.
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