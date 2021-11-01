Психолог рассказала, в какое время года легче пережить локдаун

Любой локдаун носит ограничительный характер, поэтому каждый из них приходится переживать и настраиваться на новый режим жизни. Об этом заявила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова. В беседе с Лайфом она рассказала, какой локдаун пережить легче всего.

"Если смотреть по времени года, на которое приходятся ограничения, то по убывающей можно расположить так: лето, зима, весна, осень", — отметила эксперт.

Собеседница Лайфа объяснила, что летний локдаун сопряжён с теплом и возможностью выйти из дома, а зимой люди в своих домах и квартирах привыкают к более ограниченной жизни. При этом весной происходит перестройка организма на новый режим активности. По словам Решетниковой, увеличение количества солнца и продолжительности светового дня способствует смягчению адаптации к весеннему локдауну.

Наиболее трудным в этом плане сезоном психолог считает осень. Она отметила, что в этот период особенно важно уделять внимание своему здоровью и настроению.