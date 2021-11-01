Названы главные опасности веганской диеты

Международный день вегана отмечается сегодня, первого ноября. Но мало кто знает, как растительный стиль питания влияет на здоровье и самочувствие этих самоотверженных героев, которые живут без бургеров, стейков и даже кожаных перчаток.

Если кто-то ставит себе цель — перейти исключительно на растительный рацион, чтобы похудеть, то нужно помнить, что это вовсе не главная задача веганства. Те же, кто "за компанию" решает отказаться от мяса или, например, выдержать пост на спор, могут даже поправиться. А всё потому, что попытки насытиться приводят к тому, что мясо заменяется макаронами и хлебом в больших количествах. О плюсах и минусах веганства рассказала в беседе с kp.ru врач-диетолог Людмила Денисенко. Одно из преимуществ — здоровая микробиота кишечника.

"У вегана с переходом только на растительную пищу в кишечнике появляются бактерии-сапрофиты, которые перерабатывают поступающую вместе с пищей клетчатку. И учатся давать организму аналог животных белков. То есть мясоед зависит от поступления белка вместе с едой, а веган в первое время полагается на состояние микрофлоры в кишечнике. Со временем она действительно перестроится, оздоровится. Хотя сначала возможны вздутие живота, бурление, потому что кишечник и поджелудочная начнут перестраиваться на растительную пищу, и ферментов будет не хватать. Эта перестройка может затянуться на год или даже два", — рассказала врач.

Диетолог также отметила, что у веганов гораздо реже наблюдается рак кишечника, так как растительная пища содержит неперевариваемую клетчатку, которая служит профилактикой раковых опухолей кишечника. Однако приверженность к растительной пище — это не гарантия защиты от других видов рака. Например, у веганов чаще бывает рак желудка на фоне гастритов. А ещё нужно понимать, что строгое веганство опасно для детей, поскольку животные белки — это важные строительные материалы для мышечной ткани, образования нейронных связей в мозге, то есть они жизненно необходимы для роста и полноценного развития детей. Кстати, дети-веганы болеют чаще, поскольку они недополучают необходимые минералы и витамины, а они лучше усваиваются из животных продуктов.

Говоря о дефиците питательных веществ, врач отметила решаемость проблемы. Ведь правильно выстроенный рацион способен восполнить этот дефицит, а количество белков можно дополучить из грибов. А для того чтобы не уменьшалась мышечная масса, сейчас существует масса растительных белковых коктейлей, которые способны восполнить дефицит белка, например, у спортсменов, заключила специалист.