В Кремле разъяснили слова Мурашко об использовании "Спутника лайт" для ревакцинации
По словам представителя Кремля Пескова, слова министра были вырваны из контекста, а сам препарат эффективен во всём: и для первичной вакцинации, и для повторной.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что прививка "Спутник лайт" должна применяться только для ревакцинации. По мнению представителя Кремля, слова министра были вырваны из контекста: на самом деле этот препарат эффективен во всём: и для первичной вакцинации, и для повторной.
"Спутник лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", — напомнил Песков в беседе с журналистами в понедельник, 1 ноября.
Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности препаратов "Спутник V" и "Спутник лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.
"У них разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства", — уточнил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин. Российский лидер отметил, что Москва уже работает по этому направлению с европейскими коллегами и предлагает препарат партнёрам.
А на днях Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.
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