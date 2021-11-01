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В Кремле разъяснили слова Мурашко об использовании "Спутника лайт" для ревакцинации

По словам представителя Кремля Пескова, слова министра были вырваны из контекста, а сам препарат эффективен во всём: и для первичной вакцинации, и для повторной.

1 ноября, 09:25

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что прививка "Спутник лайт" должна применяться только для ревакцинации. По мнению представителя Кремля, слова министра были вырваны из контекста: на самом деле этот препарат эффективен во всём: и для первичной вакцинации, и для повторной.

"Спутник лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", — напомнил Песков в беседе с журналистами в понедельник, 1 ноября.

Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности препаратов "Спутник V" и "Спутник лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.

"У них разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства", уточнил он.

Минздрав рекомендует использовать "Спутник лайт" только для ревакцинации от ковида

Минздрав рекомендует использовать "Спутник лайт" только для ревакцинации от ковида

Ранее президент Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин. Российский лидер отметил, что Москва уже работает по этому направлению с европейскими коллегами и предлагает препарат партнёрам.

А на днях Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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