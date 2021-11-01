Кремль намерен продолжить контакты с США по вопросам кибербезопасности
Там напомнили, что ранее уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по данной тематике.
Фото © Pexels
Москва планирует продолжить контакты с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, добавил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.
Комментариев: 0