Кремль намерен продолжить контакты с США по вопросам кибербезопасности

"Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", — заявил официальный представитель Кремля.