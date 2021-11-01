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Кремль намерен продолжить контакты с США по вопросам кибербезопасности

Там напомнили, что ранее уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по данной тематике.

1 ноября, 09:24

Фото © Pexels

Москва планирует продолжить контакты с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", — заявил официальный представитель Кремля.

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Ранее Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, добавил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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