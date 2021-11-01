Собянин: В Москве за неделю с ковидом госпитализировано 10 тысяч человек

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся сложной. Так, только за последнюю неделю в больницу в тяжёлом состоянии попало около десяти тысяч жителей столицы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

"В Москве, к сожалению, ситуация остаётся непростой. За последнюю неделю только госпитализировано около десяти тысяч человек в тяжёлом состоянии. Динамика заболеваемости несколько снизилась, но всё равно ситуация остаётся сложной", — отметил он.