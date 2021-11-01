Собянин: В Москве за неделю с ковидом госпитализировано 10 тысяч человек
По словам главы города, динамика заболеваемости снизилась, но ситуация всё равно остаётся сложной.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся сложной. Так, только за последнюю неделю в больницу в тяжёлом состоянии попало около десяти тысяч жителей столицы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
"В Москве, к сожалению, ситуация остаётся непростой. За последнюю неделю только госпитализировано около десяти тысяч человек в тяжёлом состоянии. Динамика заболеваемости несколько снизилась, но всё равно ситуация остаётся сложной", — отметил он.
Напомним, в России третий день подряд фиксируют более 40 тысяч случаев ковида в сутки. Кроме того, за последние 24 часа полностью выздоровело 23 187 человек, скончалось 1155 пациентов. Как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, с весны 2021 года в нашей стране наступила пятая фаза пандемии коронавируса, порог заболеваемости достиг исторического максимума и колеблется почти на критическом уровне.
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