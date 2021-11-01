Песков рассчитывает на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин в G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в вопросе взаимного признания вакцин можно рассчитывать на положительные результаты уже в обозримом будущем. Об этом он заявил в беседе с журналистами в понедельник, 1 ноября.

"Это сложный процесс, хотя и здесь мы хорошо двигаемся. Мы надеемся, что всё-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного признания", — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что в связи с мутацией вируса также необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.