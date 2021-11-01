Карацев впервые поднялся на 16-ю позицию в рейтинге АТР
В списке лучших теннисисток россиянка Анастасия Павлюченкова заняла 12-ю строчку.
Фото © Кубок Кремля
Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на три позиции в новой версии рейтинга АТР и занял 16-е место. Об этом сообщается на сайте организации.
На прошлой неделе Карацев не смог выйти в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге, проиграв во втором круге австралийцу Джону Миллману. На предыдущем турнире — Кубке Кремля в Москве — 28-летний россиянин одержал победу, впервые пробившись в топ-20 рейтинга.
Серб Новак Джокович сохранил титул первой ракетки мира. Россиянин Даниил Медведев остался на второй строчке в рейтинге, Андрей Рублёв — на шестой. Карен Хачанов опустился на 31-ю позицию с 30-й.
В рейтинге WTA россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась с 16-й на 12-ю строчку. Для 30-летней теннисистки эта позиция стала наивысшей за карьеру.
Лидерство у женщин сохранила австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Белоруссии по-прежнему занимает второе место. Чешка Барбора Крейчикова опередила соотечественницу Каролину Плишкову и вышла на третью позицию.
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