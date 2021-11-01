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Песков ответил на слова Байдена об участии России в саммите G20

Ранее президент США заявил, что разочарован отсутствием "де-факто" Москвы и Пекина на переговорах "Большой двадцатки".

1 ноября, 09:08

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Россия весьма активно принимала участие в работе саммита G20, который состоялся в Риме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.

"Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "Двадцатки", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил, что разочарован отсутствием "де-факто" России и Китая на переговорах "Большой двадцатки". Американский лидер также заявил, что требуется продолжать концентрировать внимание на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия" в вопросах климата.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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