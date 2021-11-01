Песков ответил на слова Байдена об участии России в саммите G20

Россия весьма активно принимала участие в работе саммита G20, который состоялся в Риме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.

"Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "Двадцатки", — отметил представитель Кремля.