Камеры в астраханском ТЦ засекли мужчину, похожего на сбежавшего члена банды Басаева
Магомед Алханов состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 26 октября стало известно о его побеге из астраханской психбольницы.
Фото © LIFE
Камеры одного из торговых центров Астрахани накануне засекли мужчину, похожего на члена банды Басаева Магомеда Алханова, который сбежал из психиатрической больницы. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LIFE
Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч за информацию о его местонахождении. Как уточнил источник Лайфа, Алханов проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
Как стало известно Лайфу, Магомед Алханов являлся членом банды Шамиля Басаева и состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Беглец осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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