Камеры в астраханском ТЦ засекли мужчину, похожего на сбежавшего члена банды Басаева

Камеры одного из торговых центров Астрахани накануне засекли мужчину, похожего на члена банды Басаева Магомеда Алханова, который сбежал из психиатрической больницы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как стало известно Лайфу, Магомед Алханов являлся членом банды Шамиля Басаева и состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Беглец осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".