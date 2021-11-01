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Объявлено вознаграждение за информацию о члене банды Басаева, который сбежал из психбольницы

За оказание помощи в розыске и поимке беглого преступника Магомеда Алханова обещают 100 тысяч рублей.

1 ноября, 08:44
<p>Фото © <a href="https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26639829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Астраханской области</a></p>

Фото © УМВД России по Астраханской области

УФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение за информацию о члене банды Басаева Магомеде Алханове, который сбежал из психиатрической больницы.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов Магомед Хасанович (1982 г.р.). За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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