Объявлено вознаграждение за информацию о члене банды Басаева, который сбежал из психбольницы
За оказание помощи в розыске и поимке беглого преступника Магомеда Алханова обещают 100 тысяч рублей.
УФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение за информацию о члене банды Басаева Магомеде Алханове, который сбежал из психиатрической больницы.
"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов Магомед Хасанович (1982 г.р.). За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
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