Объявлено вознаграждение за информацию о члене банды Басаева, который сбежал из психбольницы

УФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение за информацию о члене банды Басаева Магомеде Алханове, который сбежал из психиатрической больницы.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов Магомед Хасанович (1982 г.р.). За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.