В Крыму 30-й день подряд фиксируют максимум по числу заболевших коронавирусом

Крым в очередной раз обновил антирекорд по суточному приросту случаев CoViD-19. За минувшие 24 часа в регионе выявили более 720 случаев заражения ковидом впервые с начала пандемии.

"За 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 725 случаев новой коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.

Новые высокие показатели по приросту заражённых CoViD-19 после июльского максимума начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд по числу новых случаев обновляется 30-й день подряд — с 2 октября. Отмечается, что с начала эпидемии коронавирус был подтверждён в регионе у 97 тысяч человек, более трёх тысяч инфицированных умерли. Вакцинировались около половины крымчан от планового показателя.