В Крыму 30-й день подряд фиксируют максимум по числу заболевших коронавирусом
С начала эпидемии ковидом в республике заразилось 97 тысяч человек, более 3 тысяч инфицированных умерли.
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Крым в очередной раз обновил антирекорд по суточному приросту случаев CoViD-19. За минувшие 24 часа в регионе выявили более 720 случаев заражения ковидом впервые с начала пандемии.
"За 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 725 случаев новой коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.
Новые высокие показатели по приросту заражённых CoViD-19 после июльского максимума начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд по числу новых случаев обновляется 30-й день подряд — с 2 октября. Отмечается, что с начала эпидемии коронавирус был подтверждён в регионе у 97 тысяч человек, более трёх тысяч инфицированных умерли. Вакцинировались около половины крымчан от планового показателя.
Ранее Лайф писал, что в Крыму ввели домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет. Власти Крыма внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением ковида. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
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