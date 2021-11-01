Эпидемиолог рассказал о течении ковида при новой мутации "дельты" AY.4.2

В России выявили случаи заражения новой мутацией коронавируса "дельта" AY.4.2, но данных о более тяжёлом течении заболевания при данном штамме у медиков нет. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет", — заявил он в ходе научно-практического конгресса "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых силах РФ".