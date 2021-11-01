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Эпидемиолог рассказал о течении ковида при новой мутации "дельты" AY.4.2

Он отметил отсутствие данных о большей устойчивости этого варианта вируса к антителам.

1 ноября, 08:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России выявили случаи заражения новой мутацией коронавируса "дельта" AY.4.2, но данных о более тяжёлом течении заболевания при данном штамме у медиков нет. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет", — заявил он в ходе научно-практического конгресса "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых силах РФ".

Врач призвал не наводить панику из-за выявления в РФ первых случаев новой "дельты" AY.4.2

Врач призвал не наводить панику из-за выявления в РФ первых случаев новой "дельты" AY.4.2

Напомним, британские учёные заявили о появлении в стране новой формы коронавируса. По словам специалистов, вирус, получивший название AY.4.2, является потомком штамма "дельта". Ранее в Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости из-за этой формы дельта-штамма ковида.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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