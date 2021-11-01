Для привитых от ковида россиян предложили ввести 50%-ную скидку на транспорт

Такая льгота могла бы стать материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил новую меру для стимуляции граждан к вакцинации. В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова он призывает сделать 50%-ную скидку на общественный транспорт привитым от ковида.

"Прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации", — говорится в тексте обращения, которое приводит RT.