Для привитых от ковида россиян предложили ввести 50%-ную скидку на транспорт
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Такая льгота могла бы стать материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил новую меру для стимуляции граждан к вакцинации. В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова он призывает сделать 50%-ную скидку на общественный транспорт привитым от ковида.
"Прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации", — говорится в тексте обращения, которое приводит RT.
Власов считает, что такая льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые регулярно пользуются общественным транспортом, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Так поступил, например, столичный мэр Сергей Собянин, объявивший нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Вслед за столицей такие жёсткие ограничения ввели и в Подмосковье.