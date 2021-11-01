Врач рассказал, чем пассивный отдых опасен для сердца и суставов

Отсутствие активности в нерабочую неделю может негативно сказаться на организме, больше всего это чревато для сердца и суставов. Об этом в беседе с "Москвой 24" предупредил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

По его словам, пассивный образ жизни также может плохо сказаться на органах дыхания. Врач объяснил, что снижается вентиляция лёгких, когда человек лежит. При этом отметил, что за неделю суставы, возможно, и не успеют атрофироваться, однако сердце сильно пострадает.

Евдокименко считает, что отсутствие активности особенно вредно для людей с больными суставами. Их нельзя вылечить без упражнений, и движение в таком случае очень важно, подчеркнул ревматолог. По его словам, суставы могут атрофироваться, если человек в принципе мало двигается и гуляет. При этом тем, кто не страдает подобными заболеваниями, помимо обычных прогулок, врач посоветовал делать лёгкую зарядку.

"Неважно, в какое время вы будете делать зарядку. Она может быть и днём, и вечером. Просто именно утренняя зарядка даёт бодрость, прилив сил. Заниматься, безусловно, надо. Можно это делать и на открытых спортивных площадках возле дома", — рассказал медик.

Невролог также добавил, что при возможности в день стоит гулять минимум час или два. Он отметил, что при этом хотя бы полчаса в день нужно уделять упражнениям, которые необязательно должны быть физически тяжёлыми.