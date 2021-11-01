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"Он не человек": Вратаря "Рейнджерс" Шестёркина признали главной звездой матча с "Сиэтлом" в НХЛ

Российский голкипер отразил 31 бросок соперников из 32, одержав пятую победу в сезоне.

1 ноября, 08:30
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победную шайбу на 53-й минуте после передачи российского нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина забросил американский защитник Адам Фокс. Также у ньюйоркцев по голу забили Крис Крайдер и Барклай Гудроу. В составе "Сиэтла" отличился Джордан Эберле.

Главной звездой матча признали российского вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестёркина. Он отразил 31 бросок соперников из 32. В пяти проведённых в сезоне встречах голкипер одержал пять побед.

"Шестёркин не человек", — написали на странице клубе в "Твиттере" после матча против "Сиэтла".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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