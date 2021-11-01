"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победную шайбу на 53-й минуте после передачи российского нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина забросил американский защитник Адам Фокс. Также у ньюйоркцев по голу забили Крис Крайдер и Барклай Гудроу. В составе "Сиэтла" отличился Джордан Эберле.

Главной звездой матча признали российского вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестёркина. Он отразил 31 бросок соперников из 32. В пяти проведённых в сезоне встречах голкипер одержал пять побед.

Igor Shesterkin is not human pic.twitter.com/vGplHQn8vx — New York Rangers (@NYRangers) November 1, 2021