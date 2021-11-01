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Регион
Опубликовано 1 ноября 2021, 08:12

"Хотел бы стать спортивным директором": Месси допустил возвращение в "Барселону" по окончании карьеры

Фото © ФК "Барселона"

Фото © ФК "Барселона"

Ранее он выиграл с каталонским клубом десять титулов чемпиона Испании, четыре лиги чемпионов и множество других турниров.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси допустил, что вернётся в "Барселону" по окончании игровой карьеры. Об этом сообщает Sport.es.

"Всегда говорил, что хочу быть полезным клубу. В будущем хотел бы стать спортивным директором. Хотел бы вернуться и помочь, потому что люблю "Барселону". Хочу, чтобы у клуба всё было хорошо", — сказал Месси.

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

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Ранее аргентинский нападающий на протяжении 17 сезонов выступал за "Барселону". С каталонским клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре лиги чемпионов УЕФА, семь кубков Испании, восемь суперкубков Испании, три суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

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Роман Фейгин
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