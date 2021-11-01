"Хотел бы стать спортивным директором": Месси допустил возвращение в "Барселону" по окончании карьеры

Ранее он выиграл с каталонским клубом десять титулов чемпиона Испании, четыре лиги чемпионов и множество других турниров.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси допустил, что вернётся в "Барселону" по окончании игровой карьеры. Об этом сообщает Sport.es.

"Всегда говорил, что хочу быть полезным клубу. В будущем хотел бы стать спортивным директором. Хотел бы вернуться и помочь, потому что люблю "Барселону". Хочу, чтобы у клуба всё было хорошо", — сказал Месси.

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.