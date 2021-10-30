Врач рассказал, как уберечь здоровье при температурных перепадах

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" педиатр Егор Гаврюшкин рассказал Лайфу, как при температурных перепадах уберечь собственное здоровье, а также своих близких, в частности детей. Отметим, что в конце октября в столичном регионе потеплело, однако в скором времени горожан вновь ждёт похолодание.

В первую очередь педиатр советует одевать детей по погоде. При этом выбирать одежду следует с учётом физической активности ребёнка.

"Если вы идёте на прогулку и ваш ребёнок будет активно играть, то не стоит надевать на него слишком тёплые вещи, он вспотеет и после может заболеть," — подчеркнул врач.

Вместе с этим, по словам Гаврюшкина, необходимо обеспечить чаду здоровую диету, которая включает фрукты, овощи, мясо и рыбу. Всё это поможет в восстановлении энергии, которая влияет на физическое и умственное развитие подрастающего организма, а также настроение и самочувствие. Кроме того, медик порекомендовал не забывать про питьевой режим.

"Суточная норма для каждого возраста индивидуальна: младенцу в сутки будет достаточно 100–170 миллилитров воды, малышу от шести месяцев до года — до 260 миллилитров в сутки, ребёнку с года до трёх лет — 300–400 миллилитров жидкости, с четырёх до пяти лет — до 800 миллилитров питья в сутки", — пояснил эксперт.

Последним способом повысить общую сопротивляемость детского организма к холоду врач назвал закаливание. При этом он отметил, что все данные принципы применимы по отношению к людям разных возрастов. Так, Гаврюшкин посоветовал взрослым выбирать одежду таким образом, чтобы потом не вспотеть, и порекомендовал носить термобельё.

"Оно сохранит тепло в холодную погоду, и вы не замёрзнете, если даже немного вспотеете, так как термобельё обеспечивает влагоотведение лишней жидкости в процессе движения", — объяснил консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что здоровая диета хороша и для взрослого. По его словам, следует увеличить количество овощей и фруктов и особенно важно сохранять разнообразие рациона — не употреблять одну и ту же пищу каждый день. При этом врач напомнил о необходимости выпивать в день не менее литра воды. Он объяснил это тем, что жидкость хорошо влияет на самочувствие и позволяет взбодриться.

Также Гаврюшкин отметил особую пользу закаливаний для взрослых. Он рассказал, что начинать можно постепенно, например, с умывания холодной водой. А когда организм привыкнет, тогда уже можно будет приступать к частичным обливаниям, заключил медик.