"Москвич" возобновит сборку машин в конце 2022 года

Автозавод "Москвич" возобновит сборку машин в конце года, также планируется наладить доставку необходимых для этого грузов через создание нового транспортно-логистического центра "Южный порт". Об этом заявил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В конце этого года автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей. Для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов. Заключим с РЖД, Московским автомобильным заводом и КамАЗом соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", — написал он.

По словам градоначальника, "Южный порт" будет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов ежегодно и сможет трудоустроить примерно полторы тысячи человек. Основным заказчиком транспортно-логистического центра станет "Москвич". Помимо "Южного порта" планируется продолжать развитие логистических центров "Ховрино" и "Кунцево-2", что создаст в столице "грузовой транспортный каркас", добавил мэр.

"Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе. Грузовикам с тяжеловесными контейнерами не придётся выезжать на улицы Москвы", — подчеркнул Собянин.