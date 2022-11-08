Лайф узнал о травмах сброшенной с 11-го этажа девочки, которую от мгновенной гибели спасла ветка
Лайф узнал о состоянии девочки, которая чудом выжила после падения с 11-го этажа в Москве
Кроватка сброшенной из окна в Москве девочки. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Годовалую девочку, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, могла спасти от мгновенной гибели ветка дерева, затормозившая падение. Об этом Лайфу рассказал сосед, который первым подбежал к ребёнку. Он признался, что давно хотел спилить ветку, но всё откладывал.
Сосед рассказал, что ветки дерева могли затормозить падение ребёнка с 11-го этажа в Москве. Видео © LIFE
Он заметил кроху из окна и сразу побежал вниз. Малышка была раздета, а рядом валялась сломанная ветка. Мужчина накрыл младенца одеялом и стал ждать приезда врачей. Сейчас за жизнь малышки борются в больнице. По данным Лайфа, у неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб лёгких и живота, а также перелом бедра и другие травмы.
Мать, выбросившая годовалую дочь из окна многоэтажки в Москве. Фото © SHOT
Напомним, в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.