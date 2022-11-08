Лайф узнал о травмах сброшенной с 11-го этажа девочки, которую от мгновенной гибели спасла ветка

Годовалую девочку, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, могла спасти от мгновенной гибели ветка дерева, затормозившая падение. Об этом Лайфу рассказал сосед, который первым подбежал к ребёнку. Он признался, что давно хотел спилить ветку, но всё откладывал.

Он заметил кроху из окна и сразу побежал вниз. Малышка была раздета, а рядом валялась сломанная ветка. Мужчина накрыл младенца одеялом и стал ждать приезда врачей. Сейчас за жизнь малышки борются в больнице. По данным Лайфа, у неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб лёгких и живота, а также перелом бедра и другие травмы.