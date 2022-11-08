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8 ноября, 11:04

Лайф узнал о травмах сброшенной с 11-го этажа девочки, которую от мгновенной гибели спасла ветка

Лайф узнал о состоянии девочки, которая чудом выжила после падения с 11-го этажа в Москве

<p>Кроватка сброшенной из окна в Москве девочки. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/moscowproc/1183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Москвы</a></p>

Кроватка сброшенной из окна в Москве девочки. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Годовалую девочку, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, могла спасти от мгновенной гибели ветка дерева, затормозившая падение. Об этом Лайфу рассказал сосед, который первым подбежал к ребёнку. Он признался, что давно хотел спилить ветку, но всё откладывал.

Сосед рассказал, что ветки дерева могли затормозить падение ребёнка с 11-го этажа в Москве. Видео © LIFE

Он заметил кроху из окна и сразу побежал вниз. Малышка была раздета, а рядом валялась сломанная ветка. Мужчина накрыл младенца одеялом и стал ждать приезда врачей. Сейчас за жизнь малышки борются в больнице. По данным Лайфа, у неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб лёгких и живота, а также перелом бедра и другие травмы.

Мать, выбросившая годовалую дочь из окна многоэтажки в Москве. Фото © SHOT

Мать, выбросившая годовалую дочь из окна многоэтажки в Москве. Фото © SHOT

Соседка рассказала о "нечеловеческом крике" перед падением младенца с 11-го этажа в Москве

Соседка рассказала о "нечеловеческом крике" перед падением младенца с 11-го этажа в Москве

Напомним, в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.

Татьяна Миссуми

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