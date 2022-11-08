ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 10:54

Мотопехотный батальон ВСУ потерял 160 бойцов, провалив наступление на Купянском направлении

Российские военные отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении — украинская сторона за сутки потеряла 160 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населённого пункта Куземовка, ЛНР", — сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что российская армейская авиация также поразила две ротные тактические группы ВСУ, которые выдвигались для перехода в атаку в районе Берестового под Харьковом и Новосёловского в ЛНР.

"Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", — сообщил представитель МО РФ.

Угроза прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР устранена
Угроза прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР устранена

Днём ранее в министерстве сообщили, что ВС РФ уже отбили наступление ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 100 солдат и наёмников. Российские бойцы также уничтожили два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Ирина Фальке
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar