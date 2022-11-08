ВСУ лишились радиолокационной станции AN/TPQ-64 под Харьковом

Российские военные подавили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства в Харьковской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США", — уточнил он.

Также, по его словам, вблизи поселений Первомайское и Висунск Николаевской области уничтожены РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и система "Бук-М1".