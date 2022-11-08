ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 10:51
3533

ВСУ лишились радиолокационной станции AN/TPQ-64 под Харьковом

Российские военные подавили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства в Харьковской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США", — уточнил он.

Также, по его словам, вблизи поселений Первомайское и Висунск Николаевской области уничтожены РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и система "Бук-М1".

Российский военный сообщил об участии польских наёмниц в наступлении ВСУ
Российский военный сообщил об участии польских наёмниц в наступлении ВСУ

Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Кроме того, украинская армия лишилась трёх танков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar