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8 ноября, 10:51

ВСУ лишились радиолокационной станции AN/TPQ-64 под Харьковом

Российские военные подавили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства в Харьковской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США", — уточнил он.

Также, по его словам, вблизи поселений Первомайское и Висунск Николаевской области уничтожены РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и система "Бук-М1".

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Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Кроме того, украинская армия лишилась трёх танков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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