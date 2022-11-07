НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 10:44

ВСУ потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", — отметил представитель ведомства.

По словам Конашенкова, убито 120 бойцов ВСУ, ещё 130 ранено. Кроме того, украинская армия лишилась трёх танков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.

Украинский вертолёт Ми-8 сбит на подлёте к Херсону

Украинский вертолёт Ми-8 сбит на подлёте к Херсону

Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие отразили очередные атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Потери украинской стороны превысили 110 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров