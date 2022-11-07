ВСУ потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", — отметил представитель ведомства.

По словам Конашенкова, убито 120 бойцов ВСУ, ещё 130 ранено. Кроме того, украинская армия лишилась трёх танков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.