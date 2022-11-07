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7 ноября, 10:34

Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие

Президент Ниинистё: Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что после вступления в Североатлантический альянс страна не будет размещать ядерное оружие на территории. Заявление он сделал на открытии курсов по национальной обороне, пишет YLE.

"После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию. И нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", — сказал глава государства.

По его словам, подобного рода вооружение — неотъемлемая часть сил сдерживания НАТО. При этом оно является "инструментом профилактики, а не самоцелью".

Как уже сообщал Лайф, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, подготовленный министерствами иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярией президента, не исключает размещения ядерного оружия на территории республики. Между тем протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс уже ратифицировали 28 из 30 членов блока. Этот вопрос не согласовали Турция и Венгрия.

Финляндия и Швеция не исключили размещения ядерного оружия у границ с Россией

Финляндия и Швеция не исключили размещения ядерного оружия у границ с Россией

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Getty Images / Michael Dunning

Оксана Попова

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