Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что после вступления в Североатлантический альянс страна не будет размещать ядерное оружие на территории. Заявление он сделал на открытии курсов по национальной обороне, пишет YLE.

"После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию. И нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", — сказал глава государства.

По его словам, подобного рода вооружение — неотъемлемая часть сил сдерживания НАТО. При этом оно является "инструментом профилактики, а не самоцелью".