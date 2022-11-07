Песков не ответил, справедливо ли сравнивать сражение за Херсон со Сталинградской битвой
Пресс-секретарь президента Песков переадресовал вопрос о ситуации вокруг Херсона в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как Владимир Путин оценивает обстановку на Херсонском направлении. Представитель Кремля переадресовал эту тему Министерству обороны страны.
"Это вопрос, который касается военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны", — сказал Песков на брифинге в понедельник.
Не стал он отвечать и на вопрос о том, насколько справедливо заявление президента Сербии Александра Вучича, сравнившего возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой — одной из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) стягивают всю имеющуюся у них технику на Херсонское направление, где по-прежнему сохраняется сложная ситуация. При этом российские военные уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области при помощи дронов-камикадзе. Кроме того, украинский вертолёт Ми-8 сбит в районе Новой Каменки на подлёте к Херсону.