ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 10:26

Песков не ответил, справедливо ли сравнивать сражение за Херсон со Сталинградской битвой

Пресс-секретарь президента Песков переадресовал вопрос о ситуации вокруг Херсона в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как Владимир Путин оценивает обстановку на Херсонском направлении. Представитель Кремля переадресовал эту тему Министерству обороны страны.

"Это вопрос, который касается военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны", сказал Песков на брифинге в понедельник.

Не стал он отвечать и на вопрос о том, насколько справедливо заявление президента Сербии Александра Вучича, сравнившего возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой — одной из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны.

В НАТО допустили мирные переговоры по Украине, если Киев "возьмёт" Херсон
В НАТО допустили мирные переговоры по Украине, если Киев "возьмёт" Херсон

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) стягивают всю имеющуюся у них технику на Херсонское направление, где по-прежнему сохраняется сложная ситуация. При этом российские военные уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области при помощи дронов-камикадзе. Кроме того, украинский вертолёт Ми-8 сбит в районе Новой Каменки на подлёте к Херсону.

BannerImage

Vk.com / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Александр Юнашев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar