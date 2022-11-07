Песков не ответил, справедливо ли сравнивать сражение за Херсон со Сталинградской битвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как Владимир Путин оценивает обстановку на Херсонском направлении. Представитель Кремля переадресовал эту тему Министерству обороны страны.

"Это вопрос, который касается военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны", — сказал Песков на брифинге в понедельник.