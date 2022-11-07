Вучич: Битва за Херсон станет иметь решающее значение в конфликте на Украине

Возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в текущем конфликте на Украине. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич. Он сравнил её со Сталинградской битвой. Сербский лидер указал, что в предстоящей баталии обе стороны используют большое количество военной техники.

"Перед нами тяжёлое время, следующая зима будет ещё труднее, чем эта, потому что нам предстоит "Сталинградская битва" — решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии", — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, Запад думает, что таким образом "сможет разрушить Россию", тогда как Москва считает, что "так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу". Как подчеркнул Вучич, это создаст дополнительные проблемы повсюду.