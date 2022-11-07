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6 ноября, 22:44

Уволенные сотрудники Twitter могут снова вернуться в компанию

Bloomberg: Twitter намерен вернуть часть уволенных по "ошибке" сотрудников

Американская социальная сеть Twitter, владельцем которой в прошлом месяце стал предприниматель и миллиардер Илон Маск, планирует вернуть уволенных по "ошибке" сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", сообщает издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.

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Часть бывших сотрудников намерены также восстановить в должности, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято без оценки их опыта работы и способностей. Однако сейчас планируется пересмотреть решение об увольнении, пишет агентство.

Напомним, что недавно Маск, ставший новым владельцем соцсети Twitter, пообещал уволить примерно половину всех сотрудников компании. А за неделю до того, как возглавил компанию, сообщалось, что предприниматель собирается уволить 75% сотрудников компании.

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ТАСС / АР / Jeff Chiu

Юлия Коновалова

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