Уволенные сотрудники Twitter могут снова вернуться в компанию
Bloomberg: Twitter намерен вернуть часть уволенных по "ошибке" сотрудников
Американская социальная сеть Twitter, владельцем которой в прошлом месяце стал предприниматель и миллиардер Илон Маск, планирует вернуть уволенных по "ошибке" сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", — сообщает издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.
Часть бывших сотрудников намерены также восстановить в должности, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято без оценки их опыта работы и способностей. Однако сейчас планируется пересмотреть решение об увольнении, пишет агентство.
Напомним, что недавно Маск, ставший новым владельцем соцсети Twitter, пообещал уволить примерно половину всех сотрудников компании. А за неделю до того, как возглавил компанию, сообщалось, что предприниматель собирается уволить 75% сотрудников компании.
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ТАСС / АР / Jeff Chiu