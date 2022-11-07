Уволенные сотрудники Twitter могут снова вернуться в компанию

Американская социальная сеть Twitter, владельцем которой в прошлом месяце стал предприниматель и миллиардер Илон Маск, планирует вернуть уволенных по "ошибке" сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", — сообщает издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.

Часть бывших сотрудников намерены также восстановить в должности, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято без оценки их опыта работы и способностей. Однако сейчас планируется пересмотреть решение об увольнении, пишет агентство.